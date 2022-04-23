Çocuk parkını akaryakıt istasyonu yapmak istediler

Çekmeköy Belediyesi’nin çocuk parkını akaryakıt istasyonuna çevirmesi davalık olmuştu. Bilirkişi raporunda plan değişikliği sonucu yeşil alanların azalacağı, kamusal çıkarın olmadığı saptanırken istasyonun trafik yoğunluğunu da artıracağı uyarısında bulunuldu.

Fırat FISTIK

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Çekmeköy Belediyesi tarafından çocuk parkının akaryakıt istasyonu yapılmasına karar verilmiş, bu karar İBB Meclisi'nin 2020 Ekim ayı toplantısında da tartışmalara yol açmış ancak AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilmişti.

Çekmeköy Belediyesi tarafından hazırlanan planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletilmiş, onaylanan planlar 20 Mayıs 2021 ile 18 Haziran 2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Askı süresince yapılan itirazlar reddedilerek 2 Ağustos 2021'de de planlar kesin olarak onaylandı.

ALAN, AYKIRI ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ

İlk planda akaryakıt istasyonu ve servis alanı olarak nitelendirilen bu alan 2 bin 48 metrekare iken şimdi 2 bin 807 metrekareye çıkarılmış durumda. Plan değişikliğindeki amaç olarak istasyona giriş çıkışların güvenli bir şekilde sağlanması gösterildi.

Planların onaylanmasının ardından CHP'li meclis üyesi Bora Kılıç tarafından planın iptaline dair dava açıldı. Dava aşaması devam ederken uzman bilirkişiler bölgeye giderek bir rapor hazırladılar.

YERİNE GÖSTERİLEN PARK YAKIN DEĞİL

İBB Meclis toplantısında AKP'li Yüksek Akyol, Çekmeköy Belediyesi'nin bir başka yere park yapacağını söylemişti. Fakat bilirkişi raporunda bu eşdeğer olarak nitelendirilen yeşil alanın 2 kilometre uzaklıkta olduğu ve erişilebilirlik kriterlerine aykırı olduğu belirtildi.

İŞTE TESPİTLER…

Raporda bu plan değişikliğinin yol açacağı sonuçlar ve alanla ilgili tespitler şöyle sıralandı:

* Park alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesiyle, sosyal donatı dengesinin açık ve yeşil alanlar aleyhine bozulacağı, bölgedeki trafik yoğunluğunun artacağı,

* Yer seçimi açısından kıyaslama yapıldığında park alanının hem sosyal yapıya sunduğu faydaların (çocuk oyun alanı olması, halkın sosyalleşmesi, dinlenme alanı olması) hem de çevre kalitesini artırıcı rolü nedeniyle halk sağlığına sunduğu faydaların bölge bütünü ile daha uyumlu olduğu,

* Kamusal bir kullanım yerine ticari bir işlev söz konusu olduğundan plan değişikliğinin kamu yararına hizmet etmediği,

* Şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı nitelikte olduğu,

* Yeşil alan miktarının giderek azaldığı,

* Akaryakıt istasyonu çevresinde pasif bir yeşil alan oluşturulduğu ancak bunun konut alanlarına hizmet etmesinin mümkün olmadığı,

*Kamusal yarar ile bireysel yarar arasında kurulması gereken dengenin orantısız bir biçimde zedelenmesine neden olduğu,

Böyle bir kararın devlete olan güveni zedeleyeceğiz gibi, aynı zamanda imar planına olan güveni de zedeleyici bir durum ortaya çıkardığı tespit edildi.