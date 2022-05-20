İki Erdoğan: Atatürk Havalimanı’nda başka, Ataşehir’de başka…

"O bölge zaten millet bahçesi noktasında fakir" diyerek Atatürk Havalimanı'nı yıkarak millet bahçesi yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında millet bahçesi olacağını ilan ettiği Ataşehir'deki 300 bin metrekarelik arazinin imar planını değiştirip yapılaşmaya açtı. Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile İETT Garajı'nın yer aldığı ve 20 kata kadar konut ve ticari yapı inşa etme izni verilen alan 2023 yılına kadar satılacak.

İsmail ŞAHİN

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Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin kırılarak Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi projesine tartışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada ” O bölge zaten millet bahçesi noktasında, Başakşehir, bütün oralara kadar fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak” diyerek projeyi savundu.

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi projesinde ısrarcı olan Erdoğan, 2019 yılındaki yerel seçim öncesinde İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Ataşehir için de millet bahçesi müjdesi vermişti. Ancak süreç çok farklı bir şekilde ilerledi…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde 19 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Ataşehir’de miting düzenlemişti ve AKP’nin Ataşehir ile ilgili vaatlerini sıralarken şöyle demişti: “Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz.”

‘YEŞİL ALAN OLACAK’ DEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasından birkaç gün sonra AKP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem şunları söyledi:

“Kamuya ait hazinenin mülkü olan Erenköy gümrüğü ve İETT garajının olduğu alan 300 dönüm bir araziye sahip. 30 yıldır bir trafik yükü var. Şimdi Ataşehir'in kalbinde hançer gibi duruyor. Buranın taşınması gerektiğini gerekli makamlara söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız en son Ataşehir mitinginde resmen ilan etti. 300 bin metrekare olan bu alan millet bahçesi olarak yeşil alan olacak. ”

AKP hem İstanbul hem de Ataşehir’de belediye başkanlığı seçimini kazanamayınca proje rafa kalktı.

Atatürk Havalimanı’nı yolcu trafiğine kapatıp, pistlerini kırarak bölgenin yeşil ihtiyacını karşılamak için millet bahçesi yapacağını duyuran iktidar, son derece yoğun yapılaşmaya sahip Ataşehir’deki 300 dönüm araziyi satmaya karar verdi.

21 Ağustos 2020 günü Resmi Gazete’de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar ile alan özelleştirme programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı arazi için Eylül 2021’de imar planı değişikliğine gidildi.

BÜYÜK KISMI YAPILAŞMAYA AÇILDI

30 Eylül 2021 günü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak yürürlüğe giren kararla mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olunan Kayışdağı Mahallesi 1252 ada 10 parselde bulunan arazi yapılaşmaya açıldı.

Uygulamaya giren 1/5000 ölçekli yeni nazım imar planına göre 286 dönümlük araziye 20 kat yüksekliğinde konut, otel, ofis binaları inşa edilebilecek. Araziler üzerinde emsal hariç parsel büyüklüğünün iki katına kadar inşaat yapılabilecek. Büyük bir bölümü yapılaşmaya açılan arazinin bir bölümünde kamu binaları, meslek ve teknik öğretim lisesi, ilkokul ve cami yer alacak. Yapılardan geriye kalan alan ise millet bahçesi, park, otopark ve yol olacak.

Araziye getirilen yapılaşma hükümleri şöyle:

– Ticaret- Turizm-Konut Alanı (E:2.07, Yençok:20 Kat),

– Ticaret- Konut Alanı (E:2.07, Yençok:20 Kat),

– Resmi Kurum Alanı (E:1.20, Yençok:9 Kat),

– Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı (E:1.50, Yençok:5 Kat),

– İlkokul Alanı (E:1.00, Yen:4 Kat),

– Cami (E:0.50, Yen Otopark: Serbest),

– Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanı, Millet Bahçesi, Park Alanı ve Yol”

BAŞKAN ADAYI DA TAMAMI MİLLET BAHÇESİ OLACAK DEMİŞTİ

Öte yandan tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi AKP'nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem 2019 yılında söz konusu alanın tamamının ‘Millet Bahçesi' olacağını vaat etmişti.

İsmail Erdem şöyle konuşmuştu:

“Erenköy Gümrüğü 30 yıldır, İnönü, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy ve Atatürk Mahallelerinde yoğun bir trafik yükü oluşturuyor. Gece yarılarında çalışan tırlar, kamyonlar gelip ara sokaklara kadar park ediyorlar.

Hem trafik yükü çok ağır hem de orada yıllardır çevre açısından ciddi bir kirlilik söz konusu. Bunu dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ile de paylaştık. Sayın Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanımızı aradı ve konuyla ilgili görüştüler. İnşallah hayırlı gelişmeler olacak.

260 bin metrekarelik gümrük alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlanıyor. Bakanımız bize müjdeyi verdi ve ‘Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 260 bin metrekare alanı millet bahçesi yaparız, Ataşehir halkına armağan ederiz‘ dedi.”

Erdem'in ‘müjdesi' üzerine iktidara yakın gazeteler, “Erenköy'deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor” başlıkları ile konuyu haberleştirmişti.

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