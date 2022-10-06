Kemer Country’nin golf sahalarına 91 villa, 33 apartman…

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country’nin golf sahalarına Emlak Konut GYO’nun inşa edeceği projenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz nisan ayında başlattığı Kemer Country'nin golf sahalarını imar açan planlama sürecinde çıkan hatalı parselasyon planı krizi sürerken Emlak Konut GYO, yapılacak konut projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

Emlak Konut'un İstanbul Valiliği'ne sunduğu “Emlak Konut Göktürk Toplu Konut” proje tanıtım dosyasında tartışmalara neden olan konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

91 VİLLA İNŞA EDİLECEK

Dosyada yer alan bilgilere göre 224 bin 381 metrekarelik alanda konut ve villa olmak üzere 650 adet bağımsız bölüm inşa edilecek.

Proje dahilinde ticari alan bulunmayacak. Alanda 91 adet villa, 33 adet konut bloğu yer alacak. Konut bloklarında 559 adet bağımsız birim olacak.

Yani toplam 124 adet blokta 650 adet bağımsız bölüm inşa edilecek. Proje toplam 143 bin 586 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip.

Kat yüksekliği en az 3, en yüksek çatı ve bodrumlarla birlikte 8 kat olacak.

11 VİLLA İÇİN ÖZEL HAVUZ

Projede yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar banyo alanları yer alıyor. 1046/1 parsel içerisinde yer alacak 11 adet blok için villalara özel her biri 28 metrekarelik havuzlar planlandı. Bin 25 araçlık kapalı otopark yer alacak.

Otoparklar tüm blokların 1. bodrum ve zemin katlarında planlandı. 7 bin 361 ağaç, çalı ve sarmaşık bitkileri ile peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Saha içindeki ağaçlar ise inşaat aşamasında taşınacak. Proje tamamlandığında alanda 2 bin 400 kişilik nüfusun yaşaması öngörülüyor.

HEDEF 2025

Projenin iskân aşamasına en erken 2025 yılının son çeyreğinde geçilmesi hedefleniyor. Projenin bedeli de toplam 1 milyar 978 milyon 814 bin 888 TL olarak hesaplandı. Parsellerin mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait.