Milyonlarca ağacı kesip pist yaptılar, iki pisti kırıp ağaç dikecekler…

İstanbul'da milyonlarca ağaç kesilip üçüncü havalimanı yapılırken kapatılan Atatürk Havalimanı'nın milyarlarca liralık pistleri kırılacak yerine 25 bin ağaç dikilecek...

İsmail ŞAHİN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimler öncesinde Atatürk Havalimanı’nın yerine İstanbul Millet Bahçesi adlı projenin yapılacağını ‘müjde' olarak duyurdu.

Dünyanın en büyük üçüncü parkı olacağı ifade edilen ‘İstanbul Millet Bahçesi' duyurulduğunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılının sonunda projenin tamamlanacağını ifade etmişti.

2020 yılında pandemi nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki 4 milyar lira değerindeki iki pistin bir bölümü kırılarak corona virüsü salgını için sahra hastanesi inşa edildi.

8 milyon 540 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip olan Atatürk Havalimanı'na yapılacak 2 milyon metrekarelik ‘Millet Bahçesi’ projesinin tasarım çalışmaları, Emlak Konut GYO himayesinde gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 8 Nisan 2022 günü yaptığı “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti ‘Millet Bahçesi’ olarak işe başlanıyor. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar” açıklamayla projedeki son gelişmeyi duyurdu.

SIR İHALE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bu açıklamaları gözleri yapılacak projeye ve ihalesine çevrildi.

Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihalenin detaylarını SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, 9 Mayıs 2022 günü yazdı. Buna göre, 29 Nisan’da pazarlık usulü gerçekleştirilen ihaleye TOKİ, 6 tanıdık şirketi davet etti ve en uygun teklifi son dönemde birçok kamu ihalesini kazanan Yapı&Yapı firması verdi. 2 milyar 127 milyon liralık teklifin onaylanıp onaylanmadığı ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

İLK KAZMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mayıs ayı içerisinde ilk kazmanın vurulacağını söyledi.

Millet Bahçesi projesi için 4 milyar lira değere sahip iki pistin bulunduğu 2 milyon metrekarelik havalimanı alanı yok olacak.

UÇAK PİSTİNİN YERİNE KAYKAY PİSTİ

İstanbul Millet Bahçesi proje için Atatürk Havalimanı’na 25 bin ağaç dikecek. 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

Millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak.

Pistleri kırılarak yerine ağaç dikilecek Atatürk Havalimanı’nın kapatılıp, onun yerine hizmete açılan İstanbul Havalimanı için milyonlarca ağaç feda edilmişti.

Kentin kuzeyinde büyük bir ekolojik yıkıma neden olan ve yeri çok tartışılan üçüncü havalimanı için ne kadar ağaç katledildiği ise tam olarak bilinmiyor.

ÇED RAPORUNDA 2.5 MİLYON DENMİŞTİ

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2013 yılında CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın soru önergesine verdiği yanıtta İstanbul’a yapılan üçüncü havalimanının 2 milyon 330 bin 12 adet ağacı etkileyeceğini söylemişti.

Yine aynı yıl projesinin ÇED raporunda ise, 657 bin 950 ağacın kesileceği; 1 milyon 855 bin 391 ağacın da taşınacağı ifade edilmişti.

BAKAN: ‘SAYI BİTİNCE BİLİNECEK’

2014 yılında ise dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul 3. Havalimanı Projesi nedeniyle kesilen ve kesilecek ağaç sayılarının henüz bilinmediğini, kesin rakamın proje tamamlandıktan sonra belirleneceğini vurgulamıştı.

KOS: 8 MİLYON AĞAÇ GİTTİ

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) tarafından 3. Havalimanı sahasında uydu görüntüleri üzerinden yapılan analize göre ise 2012-2019 yılları arasında havalimanı proje sahasında 8 milyon ağaç katledildi.

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