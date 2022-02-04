MÜSİAD’ın bulunduğu arazi için dikkat çeken plan değişikliği

Mülkiyeti hazineye, kullanım hakkı 30 yıllığına MÜSİAD’a ait olan İstanbul Bakırköy’deki yaklaşık 15 dönümlük arazinin imarı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirildi. Bir kısmında MÜSİAD binası bulunan, büyük kısmı boş olan parsele “turizm ve ticaret” fonksiyonu verilerek otel ve rezidans yapılabilecek hale getirildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakırköy Ataköy'de bulunan 14 bin 620 metrekarelik parselin imar planlarını değiştirerek askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre mülkiyeti hazineye ait olan araziye, hizmet binası, çok amaçlı faaliyet merkezi ve diğer sosyal donatıların yapılması için MÜSİAD ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında 9 Haziran 2016'da ön izin sözleşmesi yapıldı.

MÜSİAD adına 30 yıl süreyle kullanım hakkı tesis edildi ve 22 Kasım 2016'da bu hak tapuya tescil edildi. Şu an parselin bir kısmında MÜSİAD'ın yeni genel merkez binası bulunuyor. Parselin büyük kısmı ise boş durumda. Arazi imar planlarında “idari tesis alanı” fonksiyonuna sahipti.

ÖNCE REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLDİ

Raporda, parselin herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna tahsisli olmadığı belirtilerek kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bakanlık tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edildiği kaydedildi. Ardından da plan değişikliği hazırlandı.

OTEL VE REZİDANS İMARI GETİRİLDİ

Askıya çıkarılan yeni plan teklifinden parsele, “ticaret ve turizm” fonksiyonu verildi. Emsal yani inşaat oranı 1.65, yükseklik de 11 kat olarak belirlendi. Ticaret ve turizm alanında; yönetimle ilgili idari tesis alanları, ofis, iş hanı, çarşı, çok katlı mağaza, banka gibi ticaret ve finans birimleri, rezidans, turizm ve konaklama tesisleri yer alabilecek. Plan değişikliği sonrasında E-5 kenarındaki hazine arazisinin boş kısmına ne yapılacağı merak konusu oldu.

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