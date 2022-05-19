Sata sata bitiremediler; 17 ilde 243 arazi satış listesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 17 ilde 243 arazi özelleştirme kapsam ve programına alınarak satışa çıkarıldı. Satılacak araziler arasında İstanbul Kemerburgaz'daki Yaşam Alanı da bulunuyor.

Latif SANSÜR

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Resmi Gazete'nin bu günkü nüshasında yayımlanan 5591 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla çeşitli illerdeki 243 arazinin daha satışa hazırlandığı duyuruldu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A. Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A. Ş.'ye ait taşınmazlarla ilgili karar şöyle; “Ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya bir kaçının birlikte özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.”

KEMERBURGAZ DOĞAL YAŞAM PARKI DA SATILACAK

Özelleştirilmesine karar verilen arazilerin arasında konumları nedeniyle bir birinden değerli parseller dikkat çekiyor. Aralarında Aydın'ın Didim ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva sahili, Balıkesir Ayvalık, İzmir Çeşme Alaçatı, Muğla Datça ve Akyaka'da denize sıfır arazilerin yanı sıra, İstanbul Kemerburgaz'daki 10 bin 766 metrekare büyüklüğündeki Yaşam Parkı da satışa çıkarıldı.

ARAZİLER HANGİ İLLERDE

Toplam 243 arazinin bulunduğu iller şöyle; Aydın, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla.

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