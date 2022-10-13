Yeni İmar Barışı teklifi TBMM’ye sunuldu

2023 yılında yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından hazırlanan yeni imar barışı düzenlemesi teklifi Meclis'e sunuldu.

Veli TOPRAK

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İktidar, 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti.

Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25’inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019’da sona erdi.

Kaçak yapı inşa eden ancak imar barışından faydalanamayan milyonlarca yapı sahibi yeni bir düzenleme bekliyordu.

Beklenen adım 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı bileşenlerin arasında yer alan Büyük Birlik Partisi’nden geldi.

CEZALARIN SİLİNMESİ İSTENDİ

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi 11 Ekim 2022 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na geldi.

Destici tarafından sunulan kanun teklifiyle 30 Temmuz 2022 tarihinden önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle imar barışı düzenlemesinin ardından yapı kayıt belgesi bedelinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenecek şekilde belirlenmesi teklif edildi.

Ayrıca, ilk barışı uygulamasında yanlış beyan nedeniyle iptal edilen yapı kayıt belgeleri nedeniyle başlatılan idari işlemlerin ve para cezalarının iptali istendi.

GEREKÇEDEN

Destici kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelerde verdi:

“Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.”