15 milyon sipariş aldı, yüzde 84 büyüdü

Hepsiburada 2022 yılı ilk çeyrek finansal tablolarını açıkladı.

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Hepsiburada, ilk 3 ayda toplam satış hacmi, 2021'in ilk çeyreğine oranla yüzde 84,4 artarak 8,3 milyar TL oldu.

Platform üzerinden verilen sipariş adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 arttı.

Yılın ilk 3 ayında Hepsiburada'ya verilen sipariş sayısı 15 milyon adede ulaşırken, 4,1 olan müşteri başına ortalama sipariş sıklığı da, yüzde 22.1 artışla 4,9'a yükseldi.

Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğindeki aktif satıcı tabanı 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 55 artarak, 82.934'e çıktı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 110 artışla 110,7 milyon adede ulaştı.

Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryeri payı da yıllık bazda yüzde 65,4 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada'nın aktif müşteri sayısı, 2021 ilk çeyreğine oranla yüzde 27,5 artarak 9,4 milyondan 12 milyona yükseldi.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, 2022 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi olarak iş ortaklarımız, teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, yönetim ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz.”