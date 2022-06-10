Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 10 Haziran 2022
Altının ons fiyatı, 10 Haziran Cuma günü 1.846 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.020 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.872 TL.
Altın, Fed’in sıkılaştırma adımları hakkında ipuçları vermesi beklenen ABD enflasyon verileri öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişe paralel yönünü aşağı çevirirken haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 gerileyerek 1,844.78 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın fiyatları %0.3 düşerek 1,848.10 dolara indi. Altın fiyatları hafta başından bu yana %0.3 geriledi.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 1.011 TL, satış 1.020 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 979 TL. Fiyatlarda 41 lira yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 10 Haziran 2022 Cuma günü 10.207 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.653 TL, satış 1.686 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.617 TL. Fiyatlarda 69 lira yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 6.804 TL, satış 6.872 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.591 TL. Fiyatlarda 281 lira yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 3.308 TL, satış 3.375 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.235 TL. Fiyatlarda 140 lira yükseliş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 6.687 TL, satış 6.755 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.471 TL. Fiyatlarda 284 lira yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 6.669 TL, satış 6.736 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.457 TL. Fiyatlarda 279 lira yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 10 HAZİRAN 2022
Ekonomi uzmanlarının 10 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün gün içinde dar batta yatay hareket seyir izlerken, gece saatlerinde volatilitenin arttığı görüldü. 1033-994TL bandında yaşanan dalgalanma sonrasında günü 1020.37 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli yükseliş trendi etkisini sürdürüyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyelerinde olması kar satışlarının görülme olasılığını arttırıyor. Bu nedenle taşınan pozisyonlarda 1017 desteğinin altında yaşanabilecek kapanış bozulmayı artıracaktır.