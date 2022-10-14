Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Ekim 2022

Altının ons fiyatı, 14 Ekim Cuma günü 1.664 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 994 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.703 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın, dolar ve ABD tahvil getirilerindeki hafif düşüşle artıya geçti, fakat Fed’in büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceği beklentisiyle haftalık kayıp vermeye hazırlandı. Spot piyasada altının ons fiyatı %0.2 artışla 1,668.46 dolara yükselirken haftalık bazda %1.6 kayıp vermeye hazırlandı. ABD altın vadeli kontratları %0.1 ekside 1,666.80 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 986 TL, satış 994 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.014 TL. Fiyatlarda 20 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Ekim 2022 Cuma günü 9.940 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.611 TL, satış 1.644 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.675 TL. Fiyatlarda 31 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.636 TL, satış 6.703 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.827 TL. Fiyatlarda 124 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.224 TL, satış 3.290 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.351 TL. Fiyatlarda 61 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.515 TL, satış 6.580 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.703 TL. Fiyatlarda 123 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.500 TL, satış 6.566 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.688 TL. Fiyatlarda 122 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 14 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Ekim 2022 altın yorumları: Gram altında dünkü fiyat dalgalanmalarından nasibini alan ürünlerin arasında yer alıyor. Güçlü ABD enflasyon verisi sonrasında dolar değer kazanırken kurda yatay fiyatlamalar gerçekleştiğini gördük.

Diğer taraftan ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte 980TL seviyelerine kadar geri çekilen gram altın daha sonra gün sonuna doğru piyasalarda yaşanan toparlanma ile birlikte 992TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1010 ve 1020 TL direnç; 990 ve 980 TL ise destek olarak takip edilebilir.