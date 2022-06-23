Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 23 Haziran Perşembe günü 1.836 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.025 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.907 TL.

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Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’ya yaptığı konuşmasında Fed’in enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ifade etmesinin agresif faiz artırımları beklentisi doğurmasıyla hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,832.91 dolara indi. ABD vadeli altın işlemleri de %0.2 düşüşle 1,834.30 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1016 TL, satış 1025 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1033 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Haziran 2022 Perşembe günü 10.252 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.661 TL, satış 1.694 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.707 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.837 TL, satış 6.907 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.955 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.322 TL, satış 3.390 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.414 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.713 TL, satış 6.781 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.828 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.697, satış 6.765 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.813 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Haziran 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da dün hafif alıcılı bir seyir izlenmesine rağmen yükseliş denemeleri zayıf kaldı ve %0.31 oranında sınırlı değer kazanımı ile 1024.99 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa ve orta vadeli göstergelerde bozulmanın sürdüğünü görüyoruz.

1000TL seviyesini kısa vadeli hareketler açısından ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğinin kırılması sonrasında gevşeme eğiliminin hızlandığını görebiliriz. 981 ile 968 seviyeleri ise yaşanabilecek geri çekilme sonrasında kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir.