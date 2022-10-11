Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim 2022

Altının ons fiyatı, 11 Ekim 2022 Salı günü 1.666 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 995 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.699 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışla Perşembe günü açıklanacak TÜFE’nin öncesinde üst üste beşinci seansta da düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 3 Ekim’den beri en düşük seviyeye indikten sonra %0.2 ekside 1,664.92 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları %0.1 düşüşle 1,673 dolar seviyesine indi. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirileri %4’ün hemen altında seyretti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 987 TL, satış 995 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.033 TL. 38 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 11 Ekim 2022 Salı günü 9.950 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.612 TL, satış 1.644 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.708 TL. 64 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.632, satış 6.699 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.959. 260 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.223 TL, satış 3.288 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.416 TL. 128 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.512 TL, satış 6.578 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.833 TL. 255 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.496, satış 6.562 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.817 TL. 255 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 11 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Ekim 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da gevşeme eğilimi dünde sürerken, %1.53 değer kaybı ile 996.70 Tl seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli göstergelerde güç kaybı sürüyor. Gevşeme eğiliminin devamını önümüzdeki günlerde de görebiliriz. Gram Altın'da 994 TL seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. 22 günlük ile 50 günlük ortalamaları test edilirken, 994 TL desteğinin kırılması gevşeme eğilimini hızlandıracaktır. 971 ve 950 seviyeleri ise alt destekler olarak takip edilebilir.