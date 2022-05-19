Altın fiyatlarında Fed baskısı sürüyor

Altın fiyatlarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarının baskısı sürerken güçlü dolar, altın yatırımcılarının getirisi yüksek olan araçlara yönelmesine neden oluyor.

Sozcu.com.tr

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Altının ons fiyatında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının baskısı sürüyor. Fed’in sıkı para politikasını hızlandıracağı beklentileri nedeniyle altın piyasasında satış eğilimi devam ediyor.

ABD’de yükselen enflasyona karşı Fed’in faiz artışıyla müdahale amacıyla takındığı agresif tutum sürüyor. Bu da doları diğer para birimleri karşısında güçlendirirken altın piyasasını zayıflatıyor. Güçlü dolar, altını diğer para birimlerine sahip alıcılar için de daha az çekici hale getiriyor.

FED BAŞKANINDAN ŞAHİN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Jerome Powell, önceki gün ekonominin temeli için tehdit oluşturan enflasyondaki artışı durdurmak için faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği sözünü verdi.

Bir etkinlikte konuşan Powell, “Enflasyonun açık ve (bizi) ikna edici şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu görene kadar devam edeceğiz. Eğer bunu görmezsek de, daha agresif hamlelerde bulunmayı değerlendirmek durumunda kalacağız” dedi.

Fed’den gelen şahin sinyaller nedeniyle altın hafta başında kritik eşik olan ons başına 1800 dolar dolar seviyesinin altını görse de sonradan toparlandı. Değerli metal, son iki günde ise 1810-1820 dolar seviyeleri arasındaki seyrini sürdürdü.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Altın spot piyasada, büyük ölçüde dolardaki günlük hareketleri takip ediyor. Bununla birlikte son haftalarda ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerinin artmasından da baskı görüyor.

Daha yüksek faiz ve tahvil getirileri, altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için yatırımcıların satış yönlü hareket etmesine neden oluyor. Altının herhangi bir faiz getirisi olmadığı için yatırımcı yüksek enflasyon ortamında getirisi olan araçlara yönelebiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Avustralya Merkezli ANZ Bank ekonomistleri ise altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Analistler şuanda 1820 dolar seviyelerinde bulunan ons altının bu seviyeler etrafında istikrar kazanmasını bekliyor.

Banka analistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Agresif parasal sıkılaştırma, artan getiriler ve daha güçlü bir dolar, altın fiyatı için kilit unsurlar” ifadelerine yer verildi.

Analistler, “Sürekli enflasyon, artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, sarı metali bir şekilde korur” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın öğlen saatlerinde spot piyasada ons başına 1821 dolar seviyesinde işlem görürken altın vadeli işlemleri ise 1820 dolardan işlem gördü.

Gram altın ise dün dolar/TL’nin 16 seviyesinin hemen altında günü kapatmasıyla birlikte 935 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 1490 dolar alış ve 1522 dolarlık satış seviyesinde, Cumhuriyet altını 5 bin 960 dolarlık alış ve 6 bin 72 TL satış fiyatında bulunuyor.

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