Bankalardan BDDK’ya ‘müşteri kaçırır’ uyarısı

Ekonomi yönetimi döviz talebini dizginlemek ve kur hareketlerini denetlemek için çeşitli alt düzenlemeleri devreye alıyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), geçen hafta bankalara gönderdiği bir karar yazısında, döviz işlem platformu foreks üzerinden değil, şube, hazine ve mobil bankacılık uygulamalarına yönlendirilerek yapılmasını istemiş ve sınırlama getirmişti. Alış-satış fiyatlarının (spread) daha cazip olduğu döviz alım satım platformlarında işlemlerin yasaklanması sonrasında Türkiye Bankalar Birliği (TBB), BDDK'ya sorular yönelterek konunun sınırlarının netleşmesini istedi. Birliğin banka genel müdürlerine ilettiği BDDK'ya yönelik yazısında, uygulamanın yaratabileceği operasyonel riskler dile getirildi, toplantı talebinde bulunuldu.

KONTROL ALGISI YARATIR

Yazıda uygulamanın ‘kontrol' olarak algılanabileceği uyarısında bulunuldu. TBB, çok uluslu şirketlerin bu platformları kullanmasının nedenini merkez şirketin getirdiği bir zorunluluk olduğunu, birçok şirketin de telefon ile işlem yetkisinin bulunmadığını ve bu tarz bir yönlendirmenin de müşterileri, yurtdışındaki platformlara yöneltebileceğini belirtti. Ayrıca, ilgili platformlarda işlem yapmakta olan tüzel kişilikte müşterilerin, bankaların standart kredilendirme prosedürleri dahilinde kur riskinden korunmak (hedge) ve dış ticaret kaynaklı işlemlere aracılık etmek amacıyla belirlendiği de belirtildi.

52 banka adına toplantı talep etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara “Foreks ekranlarını 28 Nisan 2022 tarihinden itibaren kapatın” talimatı vermişti. Sürpriz döviz yasağı mudi ile bankaları karşı karşıya getirdiği öğrenildi. Türkiye Bankalar Birliği'nin 52 banka adına BDDK'ya sorular ileterek bu konularda netleşmenin sağlanması amacıyla toplantı talebinde de bulundu. BDDK'nın Bankacılık sektörü ile istişare edilmeden alınan bu kararda geri adım atıp atmayacağı merak ediliyor.