Borsa İstanbul rekorla açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 artışla 2 bin 709 puandan başlayarak rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borsa İstanbul dün kırdığı kapanış rekorunun ardından bugüne yüzde 0,91 prim ve 24,55 puan artışla 2 bin 709 puandan başladı. Böylece BIST 100 endeksi açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek tarihi zirvesini yineledi.

Borsa İstanbul’da en yüksek hacimli şirketleri listeleyen BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,39 kazançla ve 36,87 puan artışla 2 bin 684,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırmıştı.

RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel hisse piyasalarında Çin ve ABD arasındaki Tayvan geriliminin ve jeopolitik belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte risk iştahında güçlü seyir öne çıkarken, akşam saatlerinde ABD borsalarında kazançların yüzde 1'i aştığı takip edildi. Uzmanlar BIST’e de bu risk iştahının yansıdığını belirtti.

Dün bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki artış dikkat çekti. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 2,64 olurken ulaştırma endeksindeki kazanç yüzde 4,33 oldu. En çok gerileyen endeks ise yüzde 0,40 ile madencilik oldu.

Gedik Yatırım’ın günlük bülteninde konu ile ilgili değerlendirmede borsanın tarihi zirvesi olan 2 bin 684,77 seviyesinin psikolojik olarak kritik seviye olduğu belirtildi.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“BIST 100 Endeksinde günün en yükseği ve aynı zamanda kapanışı da olan 2 bin 684,46 kapanış bazında endeks tarihinin en yüksek rakamı olurken, 8 Haziran'da gün içinde görülen en yüksek seviye olan 2 bin 684,77'nin aşılması, psikolojik alımları da destekleyerek bir süredir bahsettiğimiz gibi çok hızlı bir şekilde 2 bin 700 – 2 bin 750 aralığına kadar yeni bir hareket daha başlatabilir.”

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Borsada yatırımcıların bugün takip edeceği en önemli gelişme İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı olacak. Veri gündeminde yurt içi ise sakin. ABD’de fabrika siparişleri ve dış ticaret dengesi de öne çıkacağını aktardı.

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşından önceki seviyelerini gördü