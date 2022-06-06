Borsada yeni haftada pozitif hava sürecek mi?

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftanın tarihi yüksek seviyelerde kapanmasının ardından gözler yeni haftada. Uzmanlar yatırımcıları riskler konusunda uyarırken genel eğilim pozitif havanın süreceği yönünde.

Sozcu.com.tr

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Borsa geçtiğimiz haftada rekor serisine devam ederken yatırımcılar yeni haftada yükselişin devam edip etmeyeceğine kilitlendi.

Geçen hafta Borsa İstanbul'da pozitif hava korunmaya devam ederken, yatırımcılardaki alım eğiliminin güçlenmesiyle tarihi zirveler yenilendi. Endeks geçen hafta içerisinde nisan sonunda test edilen ve tarihi zirve seviyesi olan 2 bin 562 seviyesini aştı ve yeni rekorunu 2 bin 623,17 seviyesine taşıdı.

BIST 100 Endeksi geçen haftayı yüzde 6,66 oranında yükselişle 2 bin 601,25 puandan tamamladı. Borsada yeni haftada da gözler iyimser havanın devam edip etmeyeceğine kilitlendi.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

BIST 100 endeksi yeni haftada sabah saatlerindeki açılışta yüzde 0,71 yükselişle 2 bin 619,81 puandan başladı. Bir süredir beklenen enflasyon endeksli tahvil veya bononun gelmemesi nedeniyle yerli yatırımcının birikimlerini enflasyon altında getiri getiren araçlar yerine borsada değerlendirmeye çalışması yükselişte etkili oluyor.

Uzmanlar yüksek seviyelerden kâr satışlarının gelebileceğini ancak yeni haftada borsanın pozitif havayı koruyacağı görüşünde.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Günlük notlarında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı Yatırımın BIST 100 analizi şöyle oldu:

“Endekste 2 bin 600 ve 2 bin 585 seviyeleri güçlü destek bölgeleri olmaya devam ediyor. Endekste kısa vadeli olarak 2 bin 585 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2 bin 610 ve 2 bin 625 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2 bin 585 ve 2 bin 570 destek seviyeleri önem arz ediyor.”

RİSKLER NELER?

Gedik Yatırım ekonomistleri tarafından hazırlanan haftalık bültende ise şu değerlendirmelere yer verildi:

“Küresel çaptaki önemli risk başlıkları nedeniyle yurt dışı hisse piyasalarında satışların yeniden derinleşmesi BIST-100 Endeksi'nde satış baskısını tekrar artırabilecek önemli bir risk olarak izlenmekle birlikte, BIST-100 Endeksi'nde 2 bin 562 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.

Haftalık kapanışın da 2 bin 600 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşmesi olumlu bir görünüme işaret ederken, yeni haftada 2 bin 600 üzerindeki tutunmanın korunması ve 2 bin 623'te bulunan zirvenin aşılması yeni zirve denemelerini beraberinde getirecektir. 2 bin 562 üzerinde kalındığı sürece orta vadede 2 bin 700 ve devamında 2 bin 800 civarı gündemde kalmaya devam edecektir.

Endekste yaşanabilecek düzeltmelerde 2 bin 562 seviyesi ilk kritik destek konumunda olup, devamında 2 bin 530 ve 2 bin 500 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 2 bin 562 seviyesi altında 2 bin 500 desteğinin de kırılması halinde teknik görünümdeki zayıflamanın derinleştiği ve 2 bin 400 seviyesi altına yeniden bir fiyatlama eğiliminin güç kazandığı görülebilir”