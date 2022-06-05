Büyük çöküş yaşayan Bitcoin toparlanıyor mu?

Bitcoin'de geçtiğimiz ay yaşanan büyük çöküş durdu mu? Uzmanlar piyasada yeniden alımların yapıldığını belirtirken lider kripto para 30 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmakta zorlanıyor. İşte piyasada son durum...

Sozcu.com.tr

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Bitcoin’de geçtiğimiz ay başlayan büyük gerileme son günlerde sona ererken Bitcoin 30 bin dolar seviyesinin hemen altına yerleşti. Yatırımcılar bu seviyenin üstüne çıkmaya çalışan lider kriptoda yönün ne olacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz mayısta büyük deprem yaşayan kripto paralarda düşüş eğilimi haziran ayında durdu.

MAYIS’TA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Geçtiğimiz ay, CoinMarketCap’te ilk sıralarda yer alan Bitcoin, Ethereum, Tether gibi kripto para birimlerindeki düşüşlerle, piyasa büyük değer kaybederek 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı mayıs ayında yaklaşık yüzde 30 düştü. Bitcoin 30 bin doların altına düşerek, Kasım 2021'deki seviyelerine kıyasla yarı yarıya değer kaybetti. Mayıs ayının son günlerinde ise yüzde 4'ün üzerinde değer kazanan kripto paraların, 1,25 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşmasıyla düşüş eğiliminin durduğu görüldü.

Haziran ayında ise 30 bin doların hemen altında yatay bir seyit izleyen lider kripto para cuma günü 30 bin doların üstünü görse de sonrasında tekrar 29 bin dolar seviyelerine yerleşti. Bitcoin bu seviyelerde bulunurken Ethereum 1800 dolar seviyesinin altındaki seviyelerini sürdürdü.

’26 BİN SEVİYESİ DİP OLABİLİR’

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü geçtiğimiz haftanın son iş gününde yaptığı değerlendirmede, “Verileri incelediğimizde Bitcoin'de 26 bin-27 bin dolar bölgesinde dip çalışması olduğunu bile gösterebilir” dedi.

Süllü şu değerlendirmelerde bulundu:

“Elbette önemli bir makro değişken olmadığı sürece bu senaryo destekleyici olacaktır. Zincir verilerine göre borsalarda tutulan Bitcoin miktarı, madenciler ve balinaların satmamaları son derece önemi etmenler. Bunlara ek olarak karides hesaplardan balina hesaplara kadar Bitcoin alımları sürüyor.

Zincir verilerinde önemli bir olumsuz nokta, yatırımcıların halen daha çoğu zararına satış (NUPL) yapmaları. Bu demek oluyor ki ileriki dönemler için beklentiler zayıf ve nakit ihtiyaçları ya da farklı yatırım araçları için Bitcoin satıyorlar.”

PİYASA LUNA SONRASI TOPARLANAMADI

Süllü piyasanın LUNA olayı sonrası henüz tam anlamıyla toparlanamadığını, ve LUNA öncesi seviyeler olan 37 bin -38 bin dolar bölgeleri test edilemediğini belirterek, “Bu nedenle 34. bin seviyesinin kırılması ile LUNA öncesi seviyelere tepkilerin geleceğini düşünüyoruz” dedi.

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