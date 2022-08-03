Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Ağustos 2022

Dolar 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü 17.95 TL'den işlem görüyor. Haftaya 17.90 seviyelerinden başlayan dolar kuru haftanın üçüncü işlem gününde, haftaya başlangıç seviyesinin bir miktar üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

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Dolar/TL önceki günü 0.24% yatay görünümle 17.94 seviyesinden tamamladı. Doların küresel çapta bir miktar güç kaybetmesi kurun bu seviyelerde sabit kalmasında etkili oluyor. ABD büyümesinin beklentilerin altında gelmesi ve ABD'nin teknik resesyona girmesiyle doların küresel güç kaybı sınırlı olarak hissediliyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.95 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.795 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 3 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 3 Ağustos 2022 dolar yorumları: Çıkış hareketi sürmekle birlikte ivme kaybı görülüyor. İlk destekler 17.85-17.75 ve 17.30 seviyelerinde. Sonraki destekler 17.00 ve 16.70-16.50 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 18.00 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 18.36-18.70 seviyelerinde.