Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Haziran 2022

Dolar 9 Haziran Perşembe günü 17.20 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bu hafta yükseliş trendini devam ettirerek 17 Aralık 2021 tarihinde gördüğü 17.15 lira seviyesini aştı. Dolar kuru gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışmasını devam ettiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk lirasının dolar karşısında yaşadığı kayıp dün hız kazandı. Kurdaki yükseliş 2021 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dün 102,25 – 102,80 seviyeleri arasında işlem gören dolar endeksi görece yatay bir seyir ortaya koyarken, GoÜ para birimlerinde karışık bir seyrin olduğu takip edildi. Türk lirası ise dolar karşısında %2,2'lik düşüşle en zayıf performans gösteren GoÜ para birimi konumunda yer alarak negatif ayrıştı. Bununla birlikte gün içerisinde 17,20 seviyesine doğru yükselen USDTRY paritesi, günü 17,15 civarından yükselişle tamamladı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.20 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.720 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 Haziran 2022 dolar yorumları: Dolar kuru önemli bir direnç bölgesi olan 17.15 seviyesi üzerine yükseldi. 17.15 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda 18 seviyesine yönelik yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında sırasıyla 17.35 ve 17.65 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.80 destek görevi görebilir.