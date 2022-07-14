Fed yetkililerinin masasında 100 baz puanlık faiz artışı var

Fed'in ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası tarihi bir faiz artışı gerçekleştirebileceğine ilişkin beklentiler arttı. Bazı tahminciler '100 baz puan artış' seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, enflasyonun beklentileri aşarak son 42 yılın en yüksek seviyesine gelmesiyle birlikte 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda 100 baz puanlık faiz artışı seçeneğini de masaya koyacak.

Fed eğer 100 baz puanlık faiz artışı yaparsa; bu oran, bankanın gecelik faizi politika faizi olarak kullanmaya başladığı 1990'lı yılların başından bu yana gerçekleştirilen en büyük faiz artışı olacak.

ENFLASYON ALARM VERİYOR

Dün ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1'le beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirmişti. Yüzde 9,1'lik enflasyon Kasım 1981'den bu yana ülkede gerçekleşen en yüksek enflasyon olarak oldu.

Fed, enflasyon verilerinin alarm vermesi nedeniyle bir süredir faiz artışına ilişkin adımlarını hızlandırmıştı. Haziran ayı enflasyonun tahminlerin üstünde çıkması nedeniyle Fed’in agresif sıkılaşmayı sürdüreceği beklentileri de arttı.

Enflasyon verileri aynı zamanda gelecek para politikası toplantısında politika yapıcıların faiz oranlarını 100 baz puan artıracağı yönündeki tahminleri de artırdı. Fed son toplantısında faizleri 75 paz puan artırarak 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına çekmişti.

DEV BANKALARDAN 100 BAZ PUAN TAHMİNİ

Nomura ve Citigroup ekonomistleri bankanın bu ayki toplantıda 100 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini belirtti.

Bloomberg’in aktardığına göre, Citigroup ABD baş ekonomisti Andrew Hollenhorst konu ile ilgili, “Temmuz için masaya 100 puanı koymak zorundasınız. Herkes ‘enflasyon zirveyi gördü’ derken oldukça dikkatli olmalı. Birkaç ay önce ‘zirve yüzde 8,3 olacak’ deniliyordu” dedi.

Nomura ekonomistleri Aichi Amemiya, Robert Dent ve Jacob Meyer tarafından kaleme alınan bir bilgi notunda ise, “Gelen veriler enflasyon sorununun kötüleştiğini gösteriyor. Politika yapıcıların kredibilitelerini güçlendirmek için faiz artışlarını hızlandırarak tepki vermelerini bekliyoruz” denildi.

DURGUNLUK RİSKİNE VURGU

Öte yandan Fed dün Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” raporunun temmuz sayısını yayımladı.

Son haftalarda ABD genelinde yaşanan fiyat artışlarının önemine değinen Fed, bazı bölgelerde talepte yavaşlama belirtileri görüldüğünü belirtti. Fed, artan durgunluk endişeleri arasında enflasyonun düştüğüne dair işaretler gördüğünü de açıkladı.

Raporda, fiyat artışlarına ilişkin, “Tüketimin tüm aşamalarında tüm bölgelerde önemli fiyat artışları rapor edildi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘FİYAT ARTIŞLARI SÜRÜYOR’

Faiz oranlarını düzenleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin her toplantısından iki hafta önce bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin mayıs ortasından bu yana dengeli bir şekilde ve mütevazı bir hızla genişlediğini belirtildi.

Bazı bölgeler talepte yavaşlamanın arttığına dair işaretler bildirilirken artan bir durgunluk riskine ilişkin endişeler de kaydedildi. Bunlara ek olarak ek olarak, gıda, emtia ve enerji fiyat artışlarının son aylara kıyasla yavaşladığı ancak tarihsel olarak yüksek kaldığı belirtildi.

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