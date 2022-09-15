Ethereum’a Merge güncellemesi: Enerji tüketiminin azaltılması planlanıyor

Ethereum aylardır beklenen The Merge güncellemesini bugün duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte Ethereum madenciliğindeki enerji tüketiminin büyük oranda azaltılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ethereum yeni yazılım güncellemesini devreye alarak blok zinciri ağında önemli bir yenilemeyi tamamladı. The Merge ismi verilen güncellemede Ethereum madenciliğinin kullandığı enerjinin yüzde 99 oranında azaltılacağı ileri sürülüyor.

Ethereum Vakfı, güncellemenin tamamlanması için bugünü işaret etmişti. Kullanıcılar, Ethereum Mainnet Merge Viewing Party’yi YouTube üzerinde canlı olarak takip etti.

ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Kripto para borsası Huobi Global tarafından hazırlanan bültende Merge ile birlikte Ethereum'un enerji kullanımının azalacağına dikkat çekildi.

Bültende, “Hisse Kanıtı (PoW) modeline geçiş, madencilerin blok zinciri ekosistemindeki rolünü sona erdirerek, Ethereum’un enerji kullanımını yüzde 99 oranında azaltacak. Dünya çapında iklim değişikliğinden kaynaklı hava olaylarının yarattığı olumsuzluklar karşısında, bu haber memnuniyetle karşılanıyor” ifadelerine yer verildi.

YENİ TEKNOLOJİ NE GETİRECEK?

Güncelleştirme kısaca Ethereum'un iş ispatı (proof of work – PoW) mekanizmasından hisse ispatı (proof of stake-PoS) sistemine geçişini ifade ediyor. Gerçekleşmesi beklenen değişikliğin enerji tüketimini büyük oranda azaltacağı söyleniyor.

Halihazırda kullanılan iş ispatı teknolojisi Bitcoin ve Ethereum gibi blok zincir modelleri madencilerin bulmacaları çözmesini gerektiriyor. Bu çözümler diğer madenciler tarafından doğrulanırsa tokenlerle ödüllendiriliyor. Böylece madenciler bu yolla Ethereum ve Bitcoin kazanmış oluyor.

ETHEREUM MERGE POS TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR

Öte yandan hisse ispatı teknolojisinde ise katılımcıların blok zincirinde işlem blokları sipariş etmesi ve sonrasında ödül almak için seçilmeden önce belirli sayıda tokeni cüzdanda tuttuğunun doğrulanması gerekiyor.

Huobi’nin aktardığına göre, iş ispatı ve hisse ispatı blok zincirleri için gereken enerji tüketiminde büyük bir fark oluşuyor. Hisse ispatı teknolojisinin başarılı olması durumunda diğer blok zincirlerini benzer şekilde bu modele geçebileceği belirtiliyor.