Hisse senedi yatırımcı sayısı 2,75 milyonla rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda pay senedi yatırımcı sayısının 18 Ekim'de yıllık yüzde 17 artışla rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yapılan açıklamaya göre pay senedi yatırımcı sayısı yıllık yüzde 17 artışla 18 Ekim'de 2 milyon 752 bin kişiye ulaşarak rekor kırdı.

Kuruluş pay senedi yatırımcı sayısındaki yıllık artışın 407 bin 361 kişi olduğunu kaydetti. Yatırımcı sayısındaki aylık artış ise yüzde 5 ile 118 bin 552 kişi olarak kaydedildi.

MENKUL KIYMET DEĞERİ DE REKOR KIRMIŞTI

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Veri Analiz Platformu tarafından dün yayımlanan verilere göre de MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 5,13 trilyon lira ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 4,16 trilyon liraya ulaşması etkili olmuştu.

MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 230,91 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 549,69 milyar lirasını yatırım fonu, 182,6 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı ve 938,93 milyon lirasını yapılandırılmış ürünlerin oluşturduğu ifade edilmişti.

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