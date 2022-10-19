KAP haberleri – 18 Ekim 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 18 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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BAKAB: Şirketin ana ortağı Bakioğlu Holding'in garantör olduğu ve şirketin de bulunduğu ambalaj grubu şirketleri ile uzun vadeli borçlanma ve yeni finansal kaynaklar yaratma stratejisi kapsamında HSBC liderliğinde 5 Banka arasında, 4 yıl vadeli sendikasyon kredi sözleşmesi yapılmasına karar verildiği, şirketin kullanacağı toplam kredi tutarının 27,1 milyon euro olduğu açıklandı.

ELITE: Almanya'da kurulu tasfiye halinde olan Elite Naturel Gmbh'nin tekrar faal hale getirilmesine karar verildiği açıklandı.

ESEN: Şirketin Mercedes Benz Türk ile Mercedes Genel Müdürlük Çatı Öztüketim GES kurulumu için 3,4 milyon dolar tutarlı sözleşme imzaladığı açıklandı.

EKGYO: Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı. Bakanlık ile şirket arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nin sözleşmesinin Yüklenici ile 789 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı. İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin sözleşmesinin yüklenici ile imzalandığı açıklandı.

GESAN: Şirketin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285 bin 500 Metre Kablo Alımı ihalesine verdiği 22,6 milyon TL'lik teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı. Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin Toroslar Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Çerçeve Anlaşma Alım Sözleşmesi 2022 Havalı Hücre & Trafo Merkezi Çerçeve Anlaşma 4. Alt Alımı İşi konulu ihaleye verdiği 0,57 milyon dolarlık teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı. Şirketin Azerbaycan Maliye Bakanlığı ile ülkenin ilk RES olacak 11,5 MW gücündeki RES Projesinin Rüzgar türbini dahil tüm ekipmanların tedariki, elektrifikasyonu, montajı ve otomasyonu ile şebekeye bağlantısı işi için 18,1 milyon euro bedelli anlaşma sağlandığı açıklandı.

GLBMD: 91 gün vadeli 90 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

HDFGS: Şirket tarafından Artıox'un sermaye artırımına 20 bin adet pay karşılığında toplam 5,5 milyon TL yatırım yapmak suretiyle iştirak ederek, artırımın tescil edildiği açıklandı.

KLNMA: Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanmasında, faaliyet ve plasmanların çeşitlendirilmesi / artırılmasında, sermaye yeterliliği rasyolarının güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KAPLM: Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Prigo Dijital Baskı'nın sermaye artırımı kapsamında başvuru yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ORGE: Şirketin İstanbul'da inşa edilecek Göncay Plastik Çatı GES Projesi’nin anahtar teslim kurulum işlerine yönelik olarak verdiği 1,3 milyon dolarlık teklifin kabul edildiği ve sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

SMRTG: VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Kasım'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

YKBNK: 371 gün vadeli 21,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BRSAN: Connas Limited tarafından 9 milyon 450 bin adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,70'e yükseldi. Lumbro Corporate tarafından 9 milyon 450 bin adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

CEMAS: Bank of America Corporation tarafından 1,62 – 1,68 TL fiyat aralığından 18 milyon 960 bin 945 adet alış ve 8 milyon 788 bin 519 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,16'ya yükseldi.

ESEN: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2 bin adet pay 50,85 – 53,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCOM: Ziraat Portföy tarafından 26,20 TL fiyattan 136 bin 611 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,11'e yükseldi.

KLNMA: Banka sermayesinin 2 milyar TL'den yüzde 25 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 2,5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

MEGAP: Bedelli sermaye artırım oranının yüzde 200'den yüzde 88'e, rüçhan hakkı kullandırma fiyatının 1 TL'den 2 TL'ye güncellendiği açıklandı.

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