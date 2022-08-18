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Kur Korumalı Mevduat 1,2 trilyon TL’yi aştı

BDDK verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar 1 trilyon 206,6 milyar TL'ye çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:56 - 18 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Kur Korumalı Mevduat 1,2 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 12 Ağustos haftasında 156,8 milyar lira artarak 8 trilyon 29,9 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 170 milyar TL’den 1 trilyon 206,6 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,32 artışla 3 trilyon 410 milyar 177 milyon 877 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 yükselişle 4 trilyon 247 milyar 678 milyon 230 bin lira oldu.

KREDİ MİKTARI ARTTI

Toplam krediler krediler 6 trilyon 515,9 milyar TL’den 6 trilyon 569,3 milyar TL’ye, mevduat 7 trilyon 587,5 milyar TL’den 7 trilyon 731,7 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketici kredileri 929,8 milyar TL’den 936,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 298,3 milyar TL’den 305,7 milyar TL’ye yükseldi..