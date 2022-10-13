Merkez Bankası rezervi geçen hafta arttı
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta belirgin artış kaydetti. Kur korumalı mevduat miktarı da 1 trilyon 422 milyar TL'ye yükseldi.
Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen hafta artış gösterdi. Brüt rezerv 7 milyar dolarlık sert artışla 114 milyar dolara yükselirken, net rezerv de 2,7 milyar dolarlık artışla 12,4 milyar dolara yükseldi.
TCMB’nin yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan belirli bir süre için swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar hariç net rezervi ise geçen hafta -57,5 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -59 milyar dolardı.
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Geçen hafta yurt dışı yerleşikler nette 136 milyon dolarlık hisse, 87 milyon dolarlık da tahvil sattı.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar dolarlık artışla 213,3 milyar dolara yükselirken, parite etkisinden arındırılmış artış 2,3 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatı 366 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerinki 2,6 milyar dolar arttı.
Öte yandan, kur korumalı mevduat miktarı geçen hafta 22 milyar TL’lik artışla 1 trilyon 422 milyar TL’ye yükseldi.