Tarım emtialarında düşüş sürüyor

Mısır fiyatları art arda üçüncü seansta da gerilerken, soya fasulyesi hasat baskısıyla ekside, buğdat fiyatları da Karadeniz'de tahıl ihracına ilişkin gelişmeleri fiyatlıyor.

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Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ve soya fasulyesi ABD hasadının beklenenden hızlı ilerlemesi nedeniyle baskı altında kalarak geriledi.

Buğday fiyatları ise Rusya-Ukrayna savaşının tırmanmasına rağmen Ukrayna’dan tahıl ihracatı için kullanılmak üzere Karadeniz’de kilit bir sevkiyat yolunun açık kalacağı beklentileriyle düşüş kaydetti.

TAMAMLANAN HASAT ORANI ORTALAMALARIN ÜZERİNDE

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından dün yayımlanan raporda ABD mısır hasadının 16 Ekim itibarıyla yüzde 45’inin tamamlandığı belirtildi. Bu oran, piyasa beklentilerinin biraz altında ancak ekim ortası için beş yıllık ortalama olan yüzde 40’ın üzerinde.

Rapora göre soya fasulyesi hasadının ise yüzde 63’ü tamamlanırken, bu oran beş yıllık ortalama olan yüzde 52’nin üzerinde kaldı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları Cv1 yüzde 0,3 gerileyerek 6,81 dolar/bushel, yani 268,1 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi Sv1 yüzde 0.4 değer kaybederek 13,80 dolar/bushel yani 507,1 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday Wv1 yüzde 0.8 gerileyerek 8,54 dolar/bushel yani 313,8 dolar/ton seviyesine düştü. (REUTERS)

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