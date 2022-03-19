1.000 adet bebek çantası seti satın alınacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.000 adet bebek çantası seti satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bebek Çantası Seti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhale 5 Nisan 2022 tarihinde Emir Beyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 Menteşe/ Muğla Adresindeki Hizmet Binası İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.
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