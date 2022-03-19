1.000 adet bebek çantası seti satın alınacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.000 adet bebek çantası seti satın alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bebek Çantası Seti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale 5 Nisan 2022 tarihinde Emir Beyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 Menteşe/ Muğla Adresindeki Hizmet Binası İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…