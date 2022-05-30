100 altın için İran’dan İstanbul’a gelip vurdular

İran'da dini nikahlı eşinden boşandıktan sonra 100 altın mehiri ödemeyerek İstanbul'a gelen M.E., Başakşehir'de eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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Olay, İstanbul Bahçeşehir’de yaşandı. İran uyruklu M.E., ülkesinde imam nikahlı eşinden boşandı. Eşinin akrabaları M.E.’den boşanması karşılığında 100 altınlık mehiri ödemesini istedi. M.E., mehiri ödememek için İstanbul’a geldi, ancak eşinin akrabaları peşine düştü.

Kadının amcası Mohammad J.H., Başakşehir’de bulduğu M.E.’yi otomobiline kadar takip etti. Otomobiline bindiği sırada M.E.’nin arkasından yaklaşan Mohammad J.H., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı.

Kaçmaya çalışan M.E., merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırgan takipte kullandığı kiralık otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı.

M.E. ise kendi imkanları ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gitti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan amca ise kiralık otomobili Başakşehir’de yolun ortasına bıraktıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine terk edilen otomobilin olduğu adrese gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamaca ve saldırganın kaçma anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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