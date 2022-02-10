11 bin liralık elektrik faturası parti binasına asıldı: Ödemiyoruz!

CHP Bursa İl Başkanlığı, 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını parti binasına astı. Dev afişe "Ödemiyoruz" diye yazıldı.

Halil ATAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP il örgütleri harekete geçti.

DEV ELEKTRİK FATURASI ASILDI

CHP Bursa İl Başkanlığı parti binasına 11 bin 331 lira gelen elektrik faturasını asarak, dev afişe “Ödemiyoruz” diye yazdı.

“BİR AY ÖNCE 3 BİN 440 TL GELMİŞTİ”

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “CHP Bursa il binamıza 1 ay önce 3 bin 440 TL olan elektrik faturası Şubat ayında 11.351 TL geldi…Ödemiyoruz” denildi.

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