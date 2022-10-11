11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekiliyor

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim’de dünya çapında kutlanıyor. Dünya Kız Çocukları günü, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlandı.

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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin önerisiyle, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” kutlanmaya başlandı. Dünyanın dört bir yanında kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, günümüzde en modern ülkelerde dahi yaşanan cinsiyet ayrımcılığına, tacize, tecavüze maruz kalan kız çocuklarını yaşam koşullarına dikkat çekmeyi ve iyileştirmeyi amaçlıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KARARI TÜRKİYE ÖNERİSİYLE ALINDI

Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru'nun önerileriyle alınmış olup; kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleri sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 11 Ekim'i “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan etti.

Küresel şekilde yaşanan kız çocuklarının sorunları arasında başlıca erken yaşta evlendirilme, ücretsiz ev işlerinde çalıştırılma, eğitim olanaklarından daha az yararlanma, sağlık ve sosyal haklara erişim sorunlarının yanı sıra yaşanan yerel ve bölgesel çatışmaların mağduru olma durumları bulunuyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler nezdinde konuyu gündeme getirmesiyle birlikte sorunların yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi, eğitime ulaşmakta zorluk çekilmesi, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenli barınma koşullarının yetersiz olması kız çocuklarının daha fazla haklarının ihlal edildiği gerçeğini gözler önüne seriyor. Çocuk işçiliği yanında ev işlerinde de en çok kız çocuklarının emek sömürüsüne maruz kaldığını araştırmalar ortaya koyuyor.

Okullaşma oranlarına bakıldığında bölgesel farklar yanında kız çocuklarının okul hayatının ileriki sınıflarında giderek eğitim ortamlarından koptukları her bölgede görülüyor. Bununla birlikte kız çocuklarının bazı bölgelerdeki okula devam etme oranlarının diğer bölgelerden daha da düşük olması gerçeği halen devam ediyor.