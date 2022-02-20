130 bin hektar yandıktan sonra Havacılık Daire Başkanlığı kuruluyor

Geçen yıl Türkiye’nin ciğerleri yandı. Yangınlara müdahale konusunda eleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı yeni harekete geçti. ‘Havacılık Daire Başkanlığı’ kurulmasını kararlaştırdı.

Deniz AYHAN

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Geçen yıl yaşanan büyük felakette Türkiye'nin ciğerleri yandı, 196 bin futbol sahası büyüklüğünde, 139 bin 503 hektar orman alanı zarar gördü. Yangınlara, kiralık Rus uçakları ile müdahale edilmeye çalışıldı. Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması ve Türkiye'nin yangın uçağı filosu olmaması eleştirildi. Alevler Türkiye'yi sararken yetkililer, “Söndürme çalışmalarında çok başarılı olduklarını” savundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 139 bin hektar alan yandıktan sonra ‘Havacılık Daire Başkanlığı' kurulmasını kararlaştırdı. Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı olacak yeni başkanlık, orman yangınlarıyla mücadele için uçak ve helikopterler temin edecek, sevk ve planlama yapacak.

Başkanlık, orman yangınlarıyla mücadele için havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlamasını yapmak ve hava araçlarıyla gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını, planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla görevlendirildi.

Bütçe azaldı

– Orman Genel Müdürlüğü'nün son yayınlanan verilerine göre, 196 bin futbol sahası büyüklüğünde 2021 yılında 139 bin 503 hektar alan orman yangınlarında zarar gördü. OGM'nin 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadeleye ayırdığı bütçe ise azaltıldı. 2021'de 8 milyar 190 milyon 301 bin TL olan yangına müdahale bütçesi, bu yıl 5 milyar 407 milyon 843 bin liraya düştü.