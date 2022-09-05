15 kedinin zehirlenerek öldürülmesine büyük tepki

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde 15 kedinin zehirlenerek öldürülmesine tepkiler sürüyor. Akyaka Sokak Hayvanları Grubu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Ula İlçesinde sakin şehir olarak ünlenen Akyaka Mahallesinde yıllardır sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesinin önüne geçilemedi. Her yıl birkaç zehirleme olayının yaşandığı öne sürülen mahallenin Pazar yerinde bugün 15 kedinin cansız bedenine ulaşıldı. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Konuyla ilgili bilgilerinin olduğunu belirten Akyaka Sokak Hayvanları Grubu konuyla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

BELEDİYE ÜREME VE ÖLDÜRÜLMELERİNE TEPKİSİZ

Akyaka'da yaşayan bir hayvan dostu bölgelerinde sürekli bir kedi sorunu yaşandığını belirterek, “Yıllardın belediye bu hayvanların kısırlaştırılması ve bakımlarıyla ilgili hiç bir şey yapmadı. Doğal olarak bazı vatandaşlar sürekli üremeden şikayetçi. Fakat bunun karşılığı katliam olmamalı. Yavru kedileri özellikle hiç sevmiyorlar.

Doğuran hayvanları bulunduğu ortamdan atarak bazen onlara eziyet ediyorlar. Belediye hep seyirci ve tepkisiz kaldı. 5 yıldır burada yaşıyorum bu durum hep aynı. Ayrıca kedi sevmeyen vatandaş yem vermek verenlere tepki gösteriyor ‘Siz yemek verdiğiniz için çoğalıyorlar' diyerek karşı çıkıyorlar. Onların canlı olduğu vs hiç düşünmüyorlar. Akyaka'da ciddi boyutta bir sokak hayvanları sorunu var ama yetkililer görmezden geliyor” dedi.

EYLEM HAZIRLIĞI YAPILIYOR



Öte yandan bugün yaşanan ölümlerle ilgili hayvan dostları önümüzdeki günler içerisinde bir eylem yaparak durumu kamuoyuna bildirmeyi amaçlıyor. Bununla ilgili açıklama yapılarak imza toplanması düşünülüyor.

Geçmiş yıllarda yaşanan kedi ve köpek zehirlenmelerinin bilindiği Akyaka'da daha Mart ayında 2 köpek ve bir kedi zehirlenerek öldürülmüştü. Hatırlarda bir köpeğin de ağaca asılı olarak bulunduğu da duruyor.

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