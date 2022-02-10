15 yaşındaki Yağmur’un ölümüyle ilgili 2 polis gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de kaçan sürücüye polisin ateş açması sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin, kovalamaca sonrası kaçan aracın arkasından ateş ettiği anlar kameraya böyle yansımıştı.

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İstanbul'da D-100 karayolunda ‘dur' ihtarına uymadığı belirtilen araç sürücüsü Serkan K. ile polisler arasında kovalamaca yaşanmıştı. Ters yola giren ve silah kullandığı iddia edilen şüpheliyi, polisler ateş ederek durdurmaya çalışmış ancak sürücü kaçmayı başarmıştı.

Bunun üzerine takipteki polisler aracın arkasından ateş etmişlerdi. O anlara ait görüntüleri de kameralara yansımıştı. Sürücü Serkan K. daha sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Genç kızın cenazesi bugün adli tıptan alan acılı aile polislerden ve araç sürücüsünden şikayetçi olduklarını söyledi. Öte yandan olayda silah kullanan iki polisin gözaltına alındığı öğrenildi.