150 yıllık Osmanlı konağı, belediye hizmet binası olacak

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 150 yıldan bu yana ayakta duran Osmanlı Dönemi'ne ait Hadi Eskişar Konağı’nın restore edilerek belediye hizmet binası olarak kullanılacağı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesi şehir merkezindeki Hisarbaşı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 yıllık Osmanlı Dönemi'ne ait 36 odalı Hadi Eskişar Konağı'nın restore edilerek belediye hizmet binasına dönüştürüleceği açıklandı.

Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından tescillenen Hadi Eskişar Konağı'nın Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması kararı alındığını ve gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını belirterek “2010 yılındaki meclis kararı ile yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmişti.

İlçemizin en görkemli yapılarından birisi olan ve mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Hadi Eskişar Konağı, gerekli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Milas Belediyesi Hizmet Binası olarak vatandaşlarımızı ağırlayacak. İlçemizin en önemli kültür varlıklarından biri olan konağı hem yaşatmak hem de gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu restoran çalışması çok önemli” diye konuştu.

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