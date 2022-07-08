16 yaşındaki Bahar’ın şüpheli ölümü
Trabzon'da skolyoz hastası lise öğrencisi Bahar Berber, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 16 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Bahar Berber, binanın dördüncü katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne ağır yaralı kaldırılan Berber, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon Sağlık Meslek Lisesi’nde okuyan, skolyoz hastası Bahar Berber’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)