170 milyonluk gayrimenkulü ele geçirmek için 565 bin liralık vergi borcunu ödediler

İstanbul merkezli 4 ilde sahte belgeler ve dublör kullanarak tapu dolandırıcılığı yapan şebekeye 2. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir tapu müdürü ve bir emniyet müdür yardımcının da bulunduğu 15 şüpheli yakalandı. Çalışma kapsamında şebekenin 170 milyonluk 4 arsayı kendi üzerlerine geçirmek için 565 bin liralık vergi ve tapu harcı ödedikleri ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Tapu dolandırıcılığına yönelik operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun geçtiğimiz Ekim ayında Fatih Tapu Dairesi'nde teşebbüste kalan tapu dolandırıcılık operasyonunun ikinci dalgası olduğu öğrenildi. O operasyonda 15 milyonluk bir arsayı sahte evraklarla kendi üzerlerine geçirmeye çalışan bir şebekeye baskın düzenlenmiş ve 14 şüpheli yakalanmıştı.

15 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

İddiaya göre, mali polis o şebekeyi uzun süredir takip ediyordu. 2019'da 10 milyonluk bir tapu dolandırıcılığı yapan çetenin tüm ayaklarının belirlenmesi için soruşturma gizlilik içerisinde yürütülüyordu. Şebekenin Fatih'teki eylemleri açığa çıkınca, operasyon yapmak zorunda kalarak 14 şüpheliyi yakalayan ekipler, çalışmalara devam ederek 15 şüpheli daha belirledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Aralarında bir tapu müdürü, 4. sınıf bir emniyet müdürü, eski bir siyasetçi, noter katibinin de bulunduğu 15 şüpheli bu sabah operasyonla gözaltına alındı.

170 MİLYONLUK GAYRİMENKUL İÇİN DUBLÖR BİLE KULLANMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 5 ayrı eyleminin tespit edildiği öğrenildi. O eylemler arasında 4'ünün teşebbüste kaldığı belirtildi.

Şebekenin toplam 170 milyon liralık gayrimenkulü ele geçirmek için sahte belgeler oluşturduğu hatta arsa sahibinin yerine geçecek dublör bile ayarladıkları belirtildi. Şebekenin ele geçirmek istediği arsalardan birinin Sarıyer'de olduğu ve gözaltına alınan tapu müdürünün o dönemde Sarıyer'de görev yaptığı belirtildi.

565 BİN LİRALIK VERGİ VE HARÇ BORCU ÖDEDİLER

Polisin peşinde olduğu şebekenin özellikle uzun süredir pasif durumdaki vergi ödemeleri yapılmamış arsaları ele geçirmeyi hedeflediği öğrenildi. Arsaları ile ilgilenmediklerini düşündükleri gayrimenkul sahiplerinin haberi olmadan dolandırıcılık işlemlerini tamamlamayı hedefleyen şüphelilerin bu amaçla bazı ödemeler yaptıkları da öğrenildi. Şebeke üyelerinin 4 farklı arsayı ele geçirmek hayaliyle 565 bin lira harç ve vergi borcu ödedikleri ortaya çıktı.

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda tapu ve belge bulunduğu da öğrenilirken, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyetine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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