1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla feribot seferindeki değişiklik tepki çekti

Çanakkale Boğazı’nda deniz taşımacılığı yapan tek şirket GESTAŞ A.Ş'nin, 1915 Çanakkale Köprü açılışına sayılı günler kala bazı seferleri iptal ettiği ortaya çıktı. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Çanakkale Boğaz hattında, saat başı olan Eceabat seferlerini 2 saate, 45 dakikada bir olan Kilitbahir seferlerinin ise 2 saate kadar çıkarıldığını, ayrıca gece seferlerinin de kaldırıldığını belirterek, yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

Halil ATAŞ

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1915 Çanakkale Köprüsü açılışı öncesinde feribot sefer saatlerinin uzatıldığı, gece seferlerinin de kaldırıldığı ortaya çıktı. Seferlerdeki değişikliğe vatandaşlar tepkili.

“VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLDİ”

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ulaşıma açılmasıyla Boğaz’dan yapılan deniz taşımacılığındaki tarife değişikliği de dikkat çekti. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Çanakkale İl Özel İdaresi’ne bağlı GESTAŞ A.Ş. firmasının yaptığı sefer tarifesi düzenlemesi ile vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

“GECE SEFERLERİ KALDIRILMIŞ”

Uz, “Yeni düzenlenen sefer tarifesi ile saat başı olan Eceabat seferleri 2 saate, 45 dakikada bir olan Kilitbahir seferlerinin ise 2 saate kadar çıkarıldığı görülmüştür. Ayrıca gece seferleri kaldırılmıştır. Aynı durum Lapseki Gelibolu hattında da mevcuttur. Şehrimizdeki yaya vatandaşlarımızın olduğu unutulmamalıdır. Bu düzenlemeden ivedi şekilde geri adım atılıp vatandaşımız mağdur edilmemelidir” dedi.

“BİZ KÖPRÜYE DEĞİL, RANTA KARŞIYIZ”

“1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Vatana, millete hayırlı olsun. Biz köprüye karşı değiliz. Biz burada ki ranta karşıyız” diyen Uz, “1915 Çanakkale Köprüsü çok daha yüksek maliyetler ile yapılan bir köprü. Devlet eliyle 4/1 maliyetle yapılacak köprüyü çok daha yüksek meblağlar ile ödeyeceğiz. Köprüden geçiş ücreti 200 lira. Feribotla otomobillerin geçişi 95 lira.Tabi diğer araçlar için bu rakam yükseliyor” ifadelerini kullandı.

“ACAYİP BİR UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜ”

Sefer tarifelerinin değişmesini “acayip bir iş” diye yorumlayan Uz, şöyle konuştu:

“Şimdi böyle bir uygulamada, Lapseki-Gelibolu arası 30 dakika da bir kalkan, merkezde saat başı kalkan ve hatta 45 dakika da bir Kilitbahir’e kalkan bir feribot sistemi vardı. Bu da karşıya geçmek isteyen yayalar için velinimet idi. 8-9 dakika da Kilitbahir’e geçilebiliyordu. Köprüden de 6 dakikada geçiyorsunuz. Bu anlamda pek bir değişiklik yok.

Fakat şimdi burada bunu saate çıkarmanın mantığı nedir. Yaya şimdi ne yapsın. Köprüden mi yürüsün. Yaya köprüden geçemez. Yaya 3 saat bekleyecek mi? Acayip bir uygulamaya dönüştü iş.

Bu yanlışı yüksek perdeden ifade vermeye çalışıyoruz. Muhatapları bu işe biran önce el atsın diye. GESTAŞ’tan cevap bekliyoruz. Köprüye yoğunluk verilebilir. Ama Çanakkaleliyi mağdur ediyorsunuz.

Memur olanlar işe gidecek. Çıkış saatleri uyacak mı. Öğrenci çocuklarımız var, karşıya geçen. Eceabat’tan gelip Çanakkale’de okuyan. Bunlar Eceabat’tan nasıl dönecek. Köprüye mi dönecek oradan 35 kilometre. İnanılmaz bir keşmekeşlik var. Bunun izahını bekliyoruz.”