20 yıldır AKP’ye oy veren vatandaş CHP’lilere dert yandı

AKP'nin kalesi Kayseri'de, İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi sakinleri CHP'lilere dert yandı. 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini belirten bir çiftçi, "Biz AK Partiliyiz. Şimdi diyorum ki, CHP’ye rey vereceğiz. Bizim burada belediyemiz vardı. Belediyemizi gönderdiler, bizi başıboş koyuna döndürdüler" dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ve bir grup partili, Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Süksün Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. CHP'lileri karşılarında gören Süksün sakinleri şikayetlerini sıralarken, AKP seçmenlerinin partilerine olan tepkileri dikkat çekti.

“20 YILDIR AKP’YE OY VERİYORDUM ARTIK CHP’YE OY VERECEĞİM”

20 yıldır AKP'ye oy verdiğini belirten bir çiftçi, iktidar partisine tepkisine tepkisini şu sözlerle dile getrdi:

“Biz AK Partiliyiz. Şimdi ben diyorum ki, CHP'ye rey vereceğiz. CHP'den de şunu bekliyoruz. Ben çiftçilik yapıyorum. Benim kadastroda tapu sorunlarım var. Bu köye kadastro geleli 30 sene oldu. 30 senede çözdüklerin çözdüler, çözmediklerini yarım bırakıp gittiler. Buraya çıkın köylünün tapu sorununu çözeceğiz, deyin. Bizim burada belediyemiz vardı. Belediyemizi gönderdiler bizi başıboş koyuna döndürdüler. İncesu'ya bağladılar.

2 bin 500 nüfus, 600 hane vardı. Haseki bir yasa çıkardı, bizim belediyemizi elimizden aldı, gitti. Bizim topraklarımızı elimizden aldı. Geldi burada benim 100 dönüm şemşamerimi (ayçiçeği) 70 dönüm arpamı söktü. Onu da aldı doymadı adamlar, Allah razı olsun. Beni ikna etmek için bir şeyler anlatın. Artık insanlar bir çıkış yolu arıyor. Ben Ak Partiliyim CHP'ye rey vereceğim. CHP'den de bir şeyler bekliyorum. Örneğin giden belediyeleri vereceğim desin şu anda 80 tane adam var 60 tanesi reyini verir”

“TAYYİP’E OY VERMEYECEĞİM”

Bir diğer vatandaş ise çiftçinin hiçbir değerinin olmadığını söylerken, daha önce AKP'ye oy verdiğini belirten bir diğer bölge sakini ise “Ben Tayyip'i desteklemiyorum, oy vermeyeceğim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“ZENGİNİN YATINDAN ALINMAYAN VERGİ ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNDEN ALINIYOR”

CHP iktidarında kapanan belediyelerin yeniden açılacağını ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ise şunları söyledi:

“Hepimiz bu memleketin evladıyız. Ak Parti'ye oy verenler de CHP'ye oy verenler de bu memleketin evladı. Dolayısıyla bizim meclise gönderdiklerimiz de bu memlekete, Kayseri'ye hizmet etmeli. Çiftçi perişan, köylü perişan… Bizim verdiğimiz kanun teklifleri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor.

Gübre fiyatları arttı, mazot fiyatları arttı, yem fiyatları arttı. Çiftçi zor durumda, köylü zor durumda. Çiftçinin mazotundaki vergiyi kaldıralım diye kanun teklifi verdik. Cumhur ittifakının oylarıyla reddedildi. Yata binenlerin mazotundan vergi alınmıyor. Kim yata biniyor? Zengin yata biniyor. Gidiyor yazın koy koy geziyor. Eğer onların mazotundan vergi alınmıyorsa çiftçinin mazotundan da vergi alınmasın”

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