2021’de para ödüllü 5 renk kategorisinde 58 PKK’lı etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT’in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlar ile yurt içinde polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği iç güvenlik harekâtlarında terör örgütü PKK’ya 2021 yılında ağır darbe vuruldu. Üst düzey teröristlerin arandığı beş ayrı renk kategorisinde yer alan ve aralarında Ali Haydar Kaytan ile Suriye uyruklu Sofi Nureddin gibi yöneticilerin de bulunduğu 58 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jandarma Genel Komutanlığı TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıklarının istatistiklerine göre, MİT'in terör örgütü PKK'ya yönelik yerel saha ve sinyal istihbaratına dayalı anlık istihbarat paylaşımıyla TSK ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Suriye ve Irak'taki operasyonlarda örgütün yönetim kademesine ağır darbe vuruldu.

Geride bıraktığımız yıl içinde gerek yurtdışı, gerekse iç güvenlik harekâtlarında yüzde 90'ı örgütün karar alma organlarında yönetici pozisyonunda olan 58 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan'da sürdürülen Pençe 1, 2, 3, Pençe Kaplan, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtları ile Irak'ın Musul, Sincar, Mahmur bölgeleri ile Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'lı teröristlere göz açtırılmadı.

MİT bünyesindeki Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının teknik takibi ile yerel saha istihbaratına dayalı anlık istihbarat paylaşımıyla TSK'nin gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK'nın çekirdek kadrosunu oluşturan ve örgütün karar alma organlarında yer üst düzey yöneticiler etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI LİSTEDEN 9 İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

10 milyon TL para ödüllü kırmızı kategoride aranan terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin sözde komuta konseyi üyesi ve tüm silahlı teröristlerin başındaki isim olan Suriyeli Sofi Nureddin kod adlı Halef El Muhammed, Gara Dağı’nda iki korumasıyla öldürüldü.

Terörist Sofi Nureddin Kandil Dağı’nda hükümetle arabuluculuğu sürdüren HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte poz vermişti.

Kandil’de ise teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran örgütün ideolojik eğitimlerinden sorumlu Ali Haydar Kaytan öldürüldü.

MİT'in adım adım izlediği örgütün merkez komite üyesi Engin Karaaslan Suriye'nin Kamışlı kentinde harekât halindeki aracının içinde öldürüldü.

Örgütün silahlı kadın yapılanmasının tepe isimlerinden Nazlı Taşpınar, rehin tutulan 11 Mehmetçiğimizin vahşice infaz edildiği Gara Dağı Siyani Kampına düzenlenen SİHA operasyonuyla öldürüldü.

Irak'ın Süleymaniye kentinde örgütün sözde komuta konseyi üyesi Ulaş Doğan 4 korumasıyla öldürüldü. DEAŞ'ın Türkiye emiri olan Kasım Güler Suriye'de MİT'in nefes kesen operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Yurt içinde ise sözde Mardin bölge sorumlusu İran uyruklu Hasan Mahmudi ile Diyarbakır bölge sorumlusu Suna Taş, Lice'de öldürüldü. Sözde Botan sorumlusu Fırat Şişman Şırnak'ta yaralı yakalandı.

MAVİ VE YEŞİLE 4 ÇİZİK

3 milyon TL’lik ödül konulan mavi listede aranan sözde özel güç sorumlusu ‘Bese’ kod adlı Aynur Ulugana Lice'de öldürüldü. 2 milyon TL’lik ödülle yeşil listede aranan sözde Garzan Eyalet sorumlusu Suriyeli Leyla Şeyho Bitlis'te 6 korumasıyla öldürülürken, sözde Mardin bölge sorumlusu Deniz Orak'ta Mardin kırsalında 5 korumasıyla öldürüldü. Şehir eylemlerinden sorumlu Örgüt Abik Mardin'de teslim oldu.

TURUNCU LİSTEDE 19 İSİM ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

1 milyonluk TL’lik para ödülü verilen turuncu listeden de 2021'de 19 terörist etkisiz hale getirildi. Tamamı bölge sorumlusu olan o teröristlerin Kurban Pehlivan, Teyyüp Çam, Yakup Salgın, Fırat Şah, Abdulsıttar Özer, Latife Hanibi, Ferhat Taşdemir, Habip Kılıç, Samet İçyer, İbrahim Turgut, Zana Kılıçoğlu, Saniye Toprak, Sonuç Gürdeğir, Hatun Dağtaş, Mazlum Mat, Erhan Mingsar, Cihan Söylemez, Çağla Yeleser, Mihriban Ata olduğu bildirildi.

500 bin TL’lik gri listeden ise geride bıraktığımız yıl içinde 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında üç yıl önce İdil'de bomba uzmanı Astsubay Esma Çevik'i şehit eden Serhat Ericek de yer alıyor.

5 RENKTE TOPLAM 553 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı yönetmeliğiyle 2015 yılında yürürlüğe giren para ödüllü teröristlerden son 6 yılda kırmızı listeden 48, mavi listeden 31, yeşil listeden 35, turuncu listeden 85, gri listeden de 354 olmak üzere toplam 553 para ödüllü listelerde aranan en azılı teröristler etkisiz hale getirildi.

48 KİŞİ KATILDI 215 KİŞİ TESLİM OLDU

Bir yandan terör örgütünün Suriye ve Irak yapılanmasına ağır darbeler vurulurken, diğer yandan iç güvenlik harekâtlarında da ülkemiz sınırları içindeki teröristlere de ciddi darbe vuruldu. Jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla kesintisiz sürdürülen Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Yurt içindeki terörist sayısı 150'nin altına düşerken, örgüte 2021 yılında sadece 48 katılım oldu, 215 terörist ise ikna yoluyla teslim oldu.