22 cemevinden elektrik faturası kararı: Ödemeyeceğiz

Cemevlerine, ibadethane statüsüne alınmadığı için ticarethane statüsünden kesilen fahiş fiyatlı elektrik faturalarına tepkiler sürüyor. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık, mahkemelere toplu olarak başvuracağız" ifadelerini kullandı.

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Ticarethane statüsünde görülen ve yüklü miktarda elektrik faturası gelen cemevleriyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece’de faaliyet gösteren Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını açıkladı.

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fırat, “Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ÖDEMEME kararı aldık. Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracağız. Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyurun gelin elektriğimizi kesin. CEMEVLERİMİZ TİCARETHANE DEĞİL, İBADETHANEMİZDİR” dedi.

22 CEMEVİNİ KAPSIYOR

Fırat, “Aldığımız karar şu an 22 cemevini kapsıyor, ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK FATURASINI PAYLAŞMIŞTI

Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, 30 bin TL’lik elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Devlet, cami, mescit, sinagog, kilise gibi yerleri ibadethane olarak görüyor. Cemevine de ticarethane mantığıyla bakıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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