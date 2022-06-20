Abone Ol

2’si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD’li yakalandı

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD'li terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
2’si kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD’li yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli takip sonrası Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu A.N. ve C.V.’yi yakalanıp, gözaltına aldı. Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü.

IŞİD adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu A.A. da operasyonla gözaltına alındı. Dijital materyallerinde terör örgütü liderlerinin konuşmaları ile IŞİD’in infaz görüntüleri bulunan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

12 ilde İŞİD'e para sağlayan şüphelilere operasyon İlginizi Çekebilir 12 ilde İŞİD'e para sağlayan şüphelilere operasyon

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster