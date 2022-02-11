3.5 TL’ye 3 çeşit yemek kuyruğu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Mutfak TIR'ı, Mersin’in dar gelirli ailelerin evlerine aş ulaştırmaya devam ediyor. Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde de kurulan TIR'daki 3.5 TL’ye satılan yemek için uzun kuyruk oluştu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Tarsus'un Yenice mahallesinde Mobil Mutfak Tırı'nda 3.5 TL'ye satılan yemek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Yağan yağmura rağmen kuyruğu giren yoksul vatandaşlar aldıkları 3 çeşit yemeği yedi.

Büyükşehir Belediyesi Mahalle Mutfakları'nın mobil hali olan Mobil Mutfak Tırı, her geçen gün daha fazla vatandaşa ulaşmaya devam ediyor. İlçe ilçe gezerek dezavantajlı bölgelerde dar gelirli yurttaşa 3.5 TL'ye 3 çeşit yemek sunan Mobil Mutfak Tırı, Tarsus'un Yenice Mahallesi'nde de kuruldu.

YAĞIŞLI HAVAYA RAĞMEN VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığı ve alım gücünün ise azaldığı bir dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin aile bütçesine destek sunan Mobil Mutfak Tırı, bu kez de Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet verdi. Yenice'de Atatürk Caddesi üzerinde hizmet veren Mobil Mutfak Tırı'nda pişirilen lezzetli yemeklere, yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“DAR GELİRLİ OLAN BİZLERE ÇOK İYİ OLDU”

Yenice'de Mobil Mutfak Tırı'ndan yemek alan Songül Özgün, “Dar gelirli bizlere olan çok iyi oldu aslında böyle bir şey” derken, ilk kez 3 çeşit yemeği 3.5 TL'ye aldığını ve memnun olduğunu belirten Türker Erdal ise “İlk defa rastladım bugün. Bundan sonra da devam ederse memnun oluruz” diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Süleyman Yılmaz ise uygun fiyata yemek aldıkları için memnun olduğunu vurgulayarak, “3.5 liraya 3 çeşit yemek aldık. Yemekler güzel, fiyatı da uygun” ifadelerini kullandı.

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