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3 ilde IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 ilde IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Sakarya merkezli Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Tunus uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)

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