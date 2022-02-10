3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker nineden acı haber

Amasya'da 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.

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Kentte, 5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, dün aniden rahatsızlanarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslanın cenazesi bugün Elif Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI VERMİŞTİ

Şeker nine için ailesi geçen yıl Haziran ayında doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti. Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti. DHA

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