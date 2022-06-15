31 yaşındaki doktor Havva evinde ölü bulundu
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlığını yapan 31 yaşındaki doktor Havva Kasal evinde ölü bulundu.
Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlığını yapan ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görev yapan doktor Havva Kasal’a ailesi ve arkadaşlarının ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
Kasal’ın yaşadığı eve gelen sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yapılan incelemenin ardından Kasal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Çok sevdiği mesleğinde ilerlemek için eğitimine devam eden doktor Havva Kasal’ın ani ölüm haberi ailesi ve öğrenci arkadaşlarını üzüntüye boğdu. 31 yaşındaki cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.