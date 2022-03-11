’35 bin zeytini ya kesin ya taşıyın’ denilen İkizköylüler soluğu Danıştay’da aldı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaklaşık 240 gündür ormanlık ve zeytin alanlarının maden ocaklarına açılmasını engelleyen köylüler ve çevreciler kendilerine '35 bin zeytin ağacını üç günde ya kesin ya taşıyın talimatı' verilmesi üzerine soluğu Danıştay’da aldı. İkizköy gönüllü avukatlarından Arif Ali Cangı, “Davamızı açarak yürütmenin acilen durdurulmasını istedik” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisinde yaklaşık 790 dönümlük zeytinlik ve ormanlık alanda Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için maden ocağı açılmasını 240 gündür engelleyen ve nöbet tutan İkizköylüler, bugün gönüllü avukatları Arif Ali Cangı öncülüğünde 1 Mart 2022 tarihinde çıkarılan ve zeytin arazilerinde maden ocağı açılabileceğinin önünü açan yönetmeliğin iptalini ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'da dava açtı.

“BİLİRKİŞİNİN KEŞİF YAPACAĞI GÜN YASAYI DEĞİŞTİRDİLER”

Avukat Arif Ali Cangı yaptığı açıklamada 1 Mart 2022 Salı gününe Resmi Gazete'de yayınlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le uyandıklarını belirterek, şunları söyledi:

* Oysa o sabah tek telaşımız, Akbelen Ormanında kömür madeni işletilmesine izin veren Tarım ve Orman Bakanı imzalı kararın iptali için açtığımız davada tekrar edilen bilirkişi keşfi olmalıydı.

* Akbelen Ormanı davasının bilirkişi keşif gününe ‘denk gelen’ yönetmelik değişikliği, Akbelen Ormanı içindeki ve çevresindeki zeytinliklerin de kömür madenine dahil edilebilmesinin yolunu açıyor.

* Akbelen Ormanı çevresinde, 2017 yılında hukuksuz biçimde kamulaştırıldığı halde İkizköylülerin Zeytincilik Kanununu dayanak göstererek kesilmesini engellediği 215 dönüm zeytinlik alanda binlerce zeytin ağacı var.

“3 GÜNDE 35 BİN ZEYTİNİ YA KESİN YA TAŞIYIN DEDİLER”

Yönetmeliğin yayınlanmasından hemen sonra, 7 Mart'ta Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) yetkilileri İkizköy muhtarı aracılığı ile köylülerden 215 dönümlük zeytinlik alan içinde kalan zeytin ağaçlarını taşımalarını ya da kesmelerini istendiğini belirten Avukat Cangı, şu ifadeleri kullandı:

* Bunun için 3 günleri olduğu köylülere iletildi. 105 İkizköylü, zeytin mevzuatının uygulanmasından sorumlu mülki idare olan Kaymakamlığa dilekçe ile başvurarak, yeni yayınlanan yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu ve uygulamasının yapılmaması gerektiğini belirtmiş; kamulaştırılmış alandaki zeytinlerin korunmasını talep etmişti. İkizköylüler dilekçelerini toplu olarak doğrudan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'ye elden vermişti.

* Ayrıca Akbelen Ormanı’nda planlanan maden sahasını çevreleyen ve İkizköy, Karacahisar ve Çamköy mahalleleri sınırları içinde kalan 1354 dönümlük alanda tahmini olarak 35 bin civarında zeytin ağacı bulunuyor. Yöre halkı için zeytin ve zeytinyağı üreticiliği temel bir gelir getirici tarımsal faaliyet.

* Bu zeytinlikleri satın almak için kömür madenini işleten Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (%50 LİMAK-%50 IC İÇTAŞ ortaklığı) tam 3 yıldır İkizköylülere noter ihtarnameleri ile kamulaştırma tehdidi savuruyor. Bu tehditlere boyun eğmeyen İkizköylüler, tam 3 yıldır zeytinliklerini kömürcü şirkete satmıyor.

“DAVAMIZI AÇTIK ZEYTİN İÇİN ADALET BEKLİYORUZ”

Avukat Arif Ali Cangı dava ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

* Kızılçamları, zeytinleri, meşeleri ve diğer ağaçları, börtü böceği ile 238 günden bu yana Akbelen Ormanını koruyoruz. Orman işletmesinden, YK Enerji'den, yangından koruduk. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Akbelen Ormanını linyit kömür ocağı için YK Enerji'ye verdiği günden beri mücadelemiz sürüyor.

* Yaşam alanlarını koruma sorumluluğu taşıyan yurttaşlar olarak, Anayasadan doğan haklarımıza dayanarak dava yoluyla, demokratik tepkilerimizle, yanlışın önüne dikilerek Akbelen Ormanını bu güne kadar koruduk, korumakta kararlıyız.

* Keşiften sonra bir hafta geçmeden, yasa dışı yönetmelik değişikliğinin mürekkebi kurumadan, hukuka aykırı şekilde kamulaştırılan alanlardaki zeytin ağaçları için YK Enerji; ‘zeytinleri kesin, taşıyın yoksa biz keseceğiz’ diye İkizköylüleri tehdit etti. Buna karşılık, kesmeyiz, sökmeyiz, kestirmeyiz, söktürmeyiz dedik ve Milas Kaymakamını göreve çağırdık.

* Bugün de Derneğimiz olan Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) ile zeytinci köylülerimizle zeytinlerin idam fermanı olan yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık. Şimdi, zeytinlerimize kimsenin dokunmaması için Danıştay 8. Dairesi'nin 2022/1904 Esasına kaydedilen dosyamızdan yürütmeyi durdurma kararı verilmesini bekliyoruz.