36 metrekare halı gibi ilan aldılar

Kamu bankalarının ilanları yandaş TV ve gazetelere gitti. SÖZCÜ, Korkusuz, Cumhuriyet gazeteleri ile Halk TV, Fox gibi kanallara ise hiç reklam verilmedi.

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Çitçinin ve esnafın destekçisi olması gereken Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, yandaşları ilana doyurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 3 kamu bankasının dağıttığı ilan ve reklamların tablosunu TBMM'de açıkladı. Özel, “Bir yandaş gazeteye bir yılda 43 bin sütun/santim ilan verildi. Yani 36 metrekarelik devasa bir halı… Bu vicdansızların yaptığını yapmayacak bir iktidar geliyor. Tiraja, reytinge ve vicdana göre adalet sağlanacak” dedi. Özel, şunları söyledi:

İNSAF EDİN

“Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank gazete ve TV'lere ilan ve reklam veriyor. SÖZCÜ, Korkusuz, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Milli Gazete, Birgün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj'a verilen miktar sıfır… SÖZCÜ'ye bir yılda bir liralık, bir santimetrekare ilan bile vermemişler. İlan şampiyonu Türkgün Gazetesi. MHP'ye müzahir Türkgün 43 bin sütun/santim ilan almış; metrekareye vurursanız 36 metrekarelik devasa bir halı kadar ilan. İkinci Sabah, üçüncü Akşam gazetesi. Bütün yandaşlar var. Yarın iktidar değişse, gelen iktidar devlet bankalarından ilanların hepsini SÖZCÜ'ye, Cumhuriyet'e verse, AKP ve MHP seçmeni ne hisseder? Hak mı, reva mı, vicdan mı, insaf mı”

TV'LERDE DURUM

Özel, televizyonlardaki reklam payını şöyle anlattı: “Fox, Halk TV, Tele-1, KRT, TV-5 sıfır. En üstte Bengütürk var. Bu da MHP'nin televizyonu. 606 bin dakika ilan almış. Tayinde, terfide, kadroda MHP; televizyonda Bengütürk. Arkasından A Haber geliyor. Bize kim sövüyorsa ödülü almış. İktidarı kim yeriyorsa belasını sıfır ile bulmuş.”

Çiftçiye haciz yandaşa destek

■ “Ziraat Bankası çiftçiye gidiyor, kredi veriyor. Ödeyemezse gidiyor, traktörünü haczediyor, o paraları gidip başta Bengütürk başta olmak üzere iktidara destek veren kanallara bol bol dağıtıyor” diyen Özgür Özel, çiftçiden, esnaftan toplanan faizlerin MHP’nin, AKP’nin televizyonuna gittiğine dikkat çekti. Özel, “Eğer bir kelime eleştirirsen sıfır veriyorlar sana. Hepimizin bankasıysa, sen yüzde 51’ini seninkilere ver ama yüzde 49’u da gözet” diye konuştu.