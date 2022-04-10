4.5 saatlik eziyet! Bozulan trene başka lokomotif takıldı

Ankara Ekspresi arıza yapınca Mavi Tren'in lokomotifi takıldı. Her iki trenin yolcuları 4.5 saat beklemek zorunda kaldı.

Kemal ATLAN

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İstanbul-Ankara seferini yapan Ankara Ekspresi bu sabah saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesinin Beylikköprü yakınlarında havai enerji hatlarının kopması sonucu arıza yaptı.

Eskişehir veya en yakın Ankara’dan bölgeye bir dizel lokomotif göndererek trenin çekilmesi yerine kopan havai hattın tamir edilmesi için beklendi. Bu sırada trendeki yolcular da bölgede mahsur kaldı.

ÖĞRENCİLERİ SINAVA JANDARMA GÖTÜRDÜ

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için Ankara’ya gittikleri öğrenilen bazı öğrencileri, bölgeye gelen jandarma ekiplerinin araçlarıyla sınava yetiştirmeye çalıştıkları öğrenildi.

MAVİ TREN’İN LOKOMOTİFİNİ ALDILAR

Ankara Ekspresi’nin bölgede bekleyişi sürerken, İzmir-Ankara seferini yapan Mavi Tren, bölgeden geçeceği sırada Eskişehir Sivrihisar ilçesi Biçer mevkiinde bekletilmeye alındı. Mavi Tren’in dizel lokomotifi sökülerek, Ankara Ekspresi’ne bağlandı.

Ankara Ekspresi yaklaşık 4.5 saat beklemenin ardından Başkent’e hareket ederken, Mavi Tren için Eskişehir’den dizel lokomotif talep edildi. Bu sırada Mavi Tren içindeki yolcular Eskişehir’den gelecek olan lokomotif için bekletilmek durumunda kaldı. Eskişehir’den gönderilen lokomotif, Mavi Tren’e bağlandı. Mavi Tren’deki yolcular yaklaşık 4 saat 15 dakika beklemenin ardından Ankara’ya hareket etti.

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