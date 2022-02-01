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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isteyen E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.’yü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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