450 yaşındaki çınarı otoyol için yok ettiler

Aydın-Denizli otoyolu için acele kamulaştırılan verimli tarım arazilerindeki zeytin, incir ağaçlarından sonra Orthosia Antik Kenti girişinde bulunan ve antik kentle anılan 450 yaşını aşkın Orthosia Çınarı acımasızca yok edildi.

Latif SANSÜR

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Üç kez güzergahı değiştirilerek verimli tarım arazileri, zeytinlik ve incir bahçelerinin ortasından geçirilen Aydın-Denizli Otoyolu için Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Orthosia Antik Kenti girişindeki devasa çınar yok edildi.

Yörede ‘Orthosia Çınarı’ olarak bilinen anıt ağacın kesilmesine yöredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Asırlardır Yenipazar'ın civar köylülerinin, Orthosia Antik Kentini ziyaret edenlerin altında soluklandığı çınarın kesilmesine tepki gösteren Mehmet Ekizoğlu, “En az 4 asırdan beri insanımıza gölge veren çınar ağacının ölüsü, vicdanı ölmüş olanlara biraz hayat verebilir. Etrafımızda ne oluyor diye birazcık ilgileniriz belki” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

“MAALESEF ARTIK YOK”

Devasa büyüklükteki çınar ağacının kesilmesine ilişkin fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise, “Yenipazar-Donduran yolu arasında kalan, asırlık Orthosia Çınar ağacı, otoban çalışmaları kapsamında kesildi, parçalara bölündü. Gölgesinde sohbet edilen, çiftçilerin oturup dinlendiği, neredeyse tüm Yenipazar ve Donduran sakinlerinin en az bir anısının bulunduğu çınar ağacı maalesef artık yok” ifadelerini kullandı.